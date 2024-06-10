Altay Bayındır hangi takımda oynuyor? Altay Bayındır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Altay Bayındır hangi takımda oynuyor? Altay Bayındır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 14 Nisan 1998 (26 yıl yaşında), Osmangazi·,

Altay Bayındır (d. 14 Nisan 1998, Bursa), Türk millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir.

Kariyeri

Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır.n8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Fenerbahçe

10 Temmuz 2019 tarihinde Ankaragücü takımından 1.50 milyon €[3] bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in futbol kariyerini sonlandıracağı söylentilerinin çıkmasının ardından Fenerbahçe'de birinci kalecinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Bu dönemde Fenerbahçe, özel bir hazırlık turnuvası olan Audi Cup'a katıldı. Bayern Munich ile oynanan ilk maçta kaleyi Harun Tekin, Real Madrid ile oynanan ikinci maçta ise kaleyi Altay Bayındır korudu. Altay, Bu maçta göstermiş olduğu performans ile 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkmayı garantiledi.

Altay, Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019 tarihinde ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında çıktı ve kalesinde hiç gol görmedi.

30 Ekim 2021 tarihinde Konyaspor deplasmanında oynanan Süper Lig maçının 69. dakikasında Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpıştı ve omzundan sakatlandı. Altay, geçirdiği bu sakatlıktan sonra kaleyi Berke Özer'e devretti. Omzunda acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay'ın 3 ay sahadan uzak kalacağı öngörüldü.

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor ile oynanan lig maçında çok önemli kurtarışlar yapan Altay, 26. dakikada Diego Rossi'ye asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

Manchester United

Fenerbahçe, 1 Eylül 2023'te Altay'ın transferi için Premier League ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşıldığını açıklamıştır.

Millî takım kariyeri

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır. 2020 yılında Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağrılmıştır.