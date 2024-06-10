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Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 5 Nisan 1996 (28 yıl yaşında), Antalya, Türkiye

Şu andaki takımları: Trabzonspor (#1 / Kaleci), Türkiye Millî Futbol Takımı (#23 / Kaleci)

Boy: 1,91 m

Kilo: 78 kg

Uğurcan Çakır (d. 5 Nisan 1996, Antalya), Türk millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da başladı ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısında dikkat çeken Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden bir tanesi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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