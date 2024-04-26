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Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliği ele alındı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı. İki bakan, Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. İkili görüşmede, askeri işbirliğinin artırılması ve küresel istikrarın korunması vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Dong, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Şoygu görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki savunma alanındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz arasındaki askeri işbirliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın korunmasında önemli unsur. Çeşitli seviyelerde karada, denizde ve havada düzenli olarak askeri hazırlık eğitimini başarıyla gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki stratejik etkileşimin güçlendirilmeye devam ettiğini ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arasındaki güvenilir etkileşim sayesinde olduğunu dile getiren Şoygu, Rusya'nın modern dünya düzeninin temel sorunları ve güncel uluslararası sorunlarla ilgili yaklaşımının Çin ile uyuştuğunu söyledi.

Dünyadaki askeri siyasi durumun sakin olmadığını belirten Şoygu, bunun, Batı'nın jeopolitik maceraları, bencil sömürgeci eylemleri sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

Çin Savunma Bakanı Dong da Çin ve Rus ordularının küresel stratejik süreçlerde istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını belirterek, "Değişken uluslararası durumda silahlı kuvvetlerimiz arasındaki etkileşimin hareketli olması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Sergey Şoygu Rusya Politika Güncel Haberler

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