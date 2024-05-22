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Ruanda, ormanların korunması için yeni proje başlattı

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Ruanda ve Afrika Kalkınma Bankası, ormanların korunması için yeni bir proje başlattı. Proje, Ruanda'da mevcut orman varlığının korunması ve genişletilmesi hedefleniyor.

Ruanda ve Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), ormanların korunması için yeni proje başlattığı bildirildi.

Ruanda Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde ormanların korunması için yeni proje başlatıldığı ifade edildi.

Projenin, yaklaşık 30 milyon dolar maliyeti olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu girişim ile Ruanda'da mevcut orman varlığının korumasının ve genişletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, projeyle erozyonun kontrol altına alınması, tarımsal ormancılığın geliştirilmesi ve ağaç türlerinin çeşitlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Ruanda Çevre Bakanlığının verilerine göre, ülkenin yaklaşık yüzde 30'u ormanlık alandan oluşuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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