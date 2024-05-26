Üye Girişi
Haberler

Rize'nin Pazar İlçesi Müftüsü Recep Şahan'ın Cenazesi Giresun'da Defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Rize'nin Pazar ilçesi Müftüsü Recep Şahan'ın cenazesi, Giresun'da toprağa verildi. Cenaze törenine Diyanet Akademisi Başkanı ve çevre illerin müftüleri de katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Rize'nin Pazar ilçesi Müftüsü Recep Şahan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Şahan için Espiye ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, çevre illerin müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Şahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurugeriş köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Rize Ölüm Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Bakmadan Geçme

Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title