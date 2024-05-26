Rize'nin Pazar İlçesi Müftüsü Recep Şahan'ın Cenazesi Giresun'da Defnedildi

Rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Rize'nin Pazar ilçesi Müftüsü Recep Şahan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Şahan için Espiye ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, çevre illerin müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Şahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurugeriş köyündeki aile mezarlığına defnedildi.