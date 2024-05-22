Rize'de kontrolden çıkan kamyon iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu
Rize'nin Çayeli ilçesinde yokuş aşağı seyir halinde olan bir kamyon, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kamyon, iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu ve karşı şeritten ilerleyen araçların yanından teğet geçti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyon iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halinde iken virajı alamayarak kontrolden çıkan kamyon, iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Kamyon, bu sırada karşı şeritten ilerleyen iki aracın yanından teğet geçti.
Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.