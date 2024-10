Remzi Çayır: 'Böyle adalet olmaz, yarın işler karışır'

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sinan Ateş davasında verilen kararlarla ilgili "Böyle adalet olmaz. Eğer böyle adalet devam ederse yarın bir gün Türkiye'de işler karışır. Şu anda çocuklarını kaybeden ailenin canı yanıyor. Kimsenin umurunda değil. Toplum birkaç hafta içinde bu davayı da unutur. Yeni Sinan Ateş olayları karşınıza çıkar, yine iyiler sesini çıkarır, kötüler yine baskın çıkar bu ülkede ve sürer gider bu sistemsizlik ve bu devran" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sinan Ateş davasında çıkan karar ve Ateş'in ablasının uğradığı saldırıyla ilgili Çayır, şunları söyledi:

"Dün Sinan Ateş davasından karar çıktı. Mümkün mertebe inandığımız ve dava bildiğimiz ülkenin adaletle yönetilme davası, nizamı alem dediğimiz yeryüzüne adaletin hakim kılması davasının bir mensubu olarak davayı takip etmeyi, vicdanen orada bulunmayı ödev bildik. Orada bir tane genç çıkıp, ben bizimle konuşmaya geldi diye beklerken, yumruk salladı yanımızdakilere. Şaşırdım, ne olduğunu tam anlayamadım. Tabiiortalık karıştı. Bu gerçekten kabul edilir bir şey değil.

"Gerçek failler bulunmadı"

Dava sonuçlandı, aile mutsuz. Çünkü 'gerçek failler bulunmadı' diyor. Gerçekten birkaç kişi kurban verildi. Fail dışarıda bazı adamlar içeride. Hiçbir zaman tanımadıkları bir adamı öldürenler ceza aldı, tanıyanlar dışarıda. Böyle bir adalet olmaz. Eğer böyle adalet devam ederse Türkiye'de işler karışır. Şu anda çocuklarını kaybeden ailenin canı yanıyor. Kimsenin umurunda değil. Toplum birkaç hafta içinde bu davayı da unutur. Yeni Sinan Ateş olayları karşınıza çıkar, yine iyiler sesini çıkarır, kötüler yine baskın çıkar bu ülkede ve sürer gider bu sistemsizlik ve bu devran."

"Ey insanlık, uyanın ve bu zulüm düzenine baş kaldırın"

İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çayır, şöyle devam etti:

"Dünya tek kutuplu bir hale dönüştüğünde İsrail gibi tetikçiler, İsrail benzeri güçler ne yazık ki bu dünyada zulüm ve insanlık dışı muamele yapmaktan geri durmamaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Ukrayna'ya her türlü lojistik desteği sağlarken, her türlü silah desteği verirken öbür taraftan da İsrail'e de bütünüyle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in insanlık dışı yaptığı bütün işlere destek vermektedir. Bu pervasızlığı ortaya koyarken yanlarında bulunan insanların Müslüman kisvesi altında olması, kimi Müslüman ülkelerin liderleriyle ittifak kurması başka acı bir vaka. Müslümanlık ve insanlık adına utanç verici bir resim. Dünya bu şekilde yönetilmeye devam ettikçe bilmelisiniz ki yer yüzünde her türlü kötülük yaygınlaşacak ve zulüm her tarafı saracaktır. Amerika Birleşik Devletleri için kendi çıkarı, kendi geleceği, kendi çıkarı önemli. Buna hizmet eden bütün güçler iş birlikçi ve ittifak sahibi, onun karşısında duranlar düşman. Tek kutuplu düzenden dünya mutlaka kurtulmak zorunda. Nüfuslarına bakmadan, ekonomik güçlerine bakmadan, silahlı güçlerine bakmadan bütün ülkeler bu düzene baş kaldırmak zorundalar. Bütün dünyada mazlum bırakılmış ülkelere sesleniyorum ve bunu da bir insanlık görevi olarak addediyorum. Bu sözümün de burada 40-50 metrakere yerde kalmamasını dilerim. Ey insanlık, uyanın ve bu zulüm düzenine baş kaldırın diyorum. Ey insanlık, uyanın ve bu zulüm düzenine baş kaldırın diyorum."

"Rakamları yanıltarak gerçeği ne kadar örtebilirsin?"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını da eleştiren Çayır şunları kaydetti:

"Saygıdeğer TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı biliyorsunuz. Eylül ayı enflasyonu 2,97. Ayarlanmış, biçilmiş, giydirilmiş rakamlarla kamuoyuna açıkladılar. Diğer bağımsız kuruluşların rakamları bunun iki katı. Sokaklarla, mutfaklarla hükümetin sözleri çelişiyor. Sokaktaki ve evdeki yangınla hükümetin bize sunduğu tablo aynı değil. Halbuki akıllı insanlar ve akıllı yönetimler, dirayetli yönetimler, geleceği güzel kurmak isteyenler, hakikatlerle yüzleşirler. Hakikatleri ters yüz etmezler sen tutup topluma yalan yanlış bilgiler vererek nereye kadar avutursun? Rakamları yanıltarak gerçeği ne kadar örtebilirsin?"