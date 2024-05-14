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Putin, Kremlin idaresine atamalar yaptı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin idaresine çeşitli atamalar yaparak eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i yardımcısı olarak atadı. Yeni yönetim şekilleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin idaresine yönelik çeşitli atamalar yaparken, eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i yardımcısı olarak atadı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Kremlin Devlet Başkanlığı idari yönetimine yönelik atamalar yapıldı.

Buna göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno ve Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov koltuklarını korudu.

Eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ile eski Tula Valisi Aleksey Dyumin de müşavirlik görevine karşılık gelen Putin'in yardımcıları olarak atandı.

Rusya'da yeni yönetim şekilleniyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in yeni hükümette görev almasını önerdiği bakanların adaylıkları da bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da oylanacak.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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