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Polonya Başbakanı Donald Tusk Ölüm Tehditleri Alıyor

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Tusk, sosyal medya hesabında tehdit içeren bir yorumun ekran görüntüsünü paylaştı ve saldırıların arttığını belirtti. Polonya Devlet Koruma Servisi, Tusk'ın koruma sayısını artıracak önlemler alacağını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.

Wirtualna Polska gazetesinin Polonya Devlet Koruma Servisinden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası önlem amacıyla Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı kaydedildi.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Robert Fico'nun ameliyat edildiği, durumunun istikrarlı olduğu ancak hala ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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