POLİS MEMURUNUN RESİM VE BAĞLAMA MERAKI

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hür Erdoğan (52), okul yıllarında resim ile bütünleştiğini dile getirerek, 'O dönemde yapmış olduğum resimler öğretmenlerim tarafından beğeniyle karşılandı. Okullar arası yarışmalarda derecelerim bulunuyordu. Bununla da yetinmedim. Binlerce eserlerim oldu ve çokça yerde asılı duruyor. 20 resim sergisi açtım. Halk Eğitim Merkezi'nde de dersler veriyorum dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 'Hür Ressam' lakaplı Hür Erdoğan, resim ve bağlama hobisi ile dikkat çekiyor. Evli ve 3 çocuk babası 28 yıldır polis memuru Erdoğan, Samsun, Trabzon, Denizli, Van, Ankara ve Bartın'da 20 resim sergisi açtı. Halk Eğitim Merkezi'nde de resim kursları veren Erdoğan, 'Sanata yıllarımı harcadım. Mesleğimdeki izinli günlerimde fedakarlık yapıp sanat ile bütünleştim. Sanatın ruhuma ihtiyacı olduğunu hissettim. Stresli bir mesleğin yoğunluğunu ancak sanatla atabileceğimi düşündüm. Sanat, geniş bir derya. Bu deryanın içinde huzur ve rahatlama var. Sanatla uğraşan birinde kötü düşünceler barınamaz. Herkesin bir sanat dalı ile uğraşmasını isterdim dedi.

'ZAMANLA HÜR POLİS OLDUK'

Okul yıllarında resim ile bütünleştiğini dile getiren Erdoğan, 'O dönemde yapmış olduğum resimler öğretmenlerim tarafından beğeniyle karşılandı. Okullar arası yarışmalarda derecelerim bulunuyordu. Bununla da yetinmedim. Binlerce eserlerim oldu ve çokça yerde asılı duruyor. Halk Eğitim Merkezi'nde dersler veriyorum. 'Hür sanat' adında da atölyem vardı. O sanat altında zamanla Hür Polis olduk, Hür Ressam olduk. Bağlama çok uzun bir zamanımı aldı. Rahmetli babam saz çalıyordu. Onun sazından ve sözünden kendimce bir ilerleme kaydettim. Eskiden Osmanlı zamanında psikolojik destek için müzik kullanılırdı. Bu demek oluyor ki insanın müziğe de ihtiyacı var şeklinde konuştu.

'POLİS SADECE POLİSLİĞİNİ YAPAR ALGISI VAR'

Nasibinde polislik yapmak olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Polis üniforması altında halka bir bütün olarak mesleğimi insanlara sevdirdim. Sanatın bu konuda etkisi çok oldu. Çünkü, her sergimde üniformamla insanları gezdirmek çok şaşırttı. İnsanlarda, polis sadece polisliğini yapar gibi bir algı var. Polis öyle değil, o da sizin içinizden biri. Bu insanın içinde ve ruhunda olması gereken bir duygu. Sanatın çevresi güzel olduğundan dolayı insanlar gördükçe gıpta ettiler. Onlara da güzel bir örnek olduk. Üniforma altında sanatımızı da icra ederek onlarla bir bütün olduk ifadelerini kullandı.