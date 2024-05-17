Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Silah Kazası Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.