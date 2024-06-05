CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Haziran altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 5 Haziran güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 5 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2.434,99 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3.942,60 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16.367,95 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 15.746,06 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 7.885,20 TL

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