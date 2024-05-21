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Parkta Tartışma Sonucu Cinayet Davası Başladı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık ve müşteki ifadeleri alındı, deliller incelenecek.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat E. (42), maktul Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Tazegül Kırdudu ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddianame ve eklerinin okunmasının ardından savunmasını yapması için söz verilen Murat E, olay tarihinde saat 22.00 sıralarında parkta tek başına otururken gelen ses nedeniyle arkasına baktığını söyledi.

Arkasına döndüğünde daha önce hiç görmediği Kaptan Kırdudu'nun "niye bakıyorsun" diyerek kendisine küfür ettiğini iddia eden Murat E, daha sonra maktulün kafa atmaya çalıştığını fakat kendisinin eğilmesi üzerine Kırdudu'nun yere düştüğünü kaydetti.

Murat E, maktulün yerden kalkar kalkmaz elindeki bıçağı bacağına savurduğunu ve acı hissettiğini dile getirerek, "Şahıs üzerime çullandı, bu esnada elinde bıçak olduğunu anladım. Boğuşmaya başladık, bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı şahsa doğru itekliyordum." diye konuştu.

Kırdudu'nun kolunu arkaya doğru ittiğini ve bıçağı almayı başardığını anlatan Murat E, "Devamında hemen oradan kaçtım. Çok korkmuştum. Yandaki camiye elimdeki bıçakla geçtim, bıçağın bana ait olduğunu fark ettim. Çantada duruyordu, nasıl elime aldım bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Murat E, telefonunun üzerinde olmadığını fark edince olay yerine geri döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Telefonu çimenlikte buldum. Ölen şahıs yerde oturuyordu. Beni görmedi, telefonu aldıktan sonra olay yerinden ayrıldım, evime gittim. Şahsın olay esnasında bu kadar yaralandığını hiç düşünmedim. Eve gidince bacağımı tedavi etmeye çalıştım, ancak kanama durmadı. Bunun üzerine ertesi gün akşam üstü hastaneye gittim. Düşerek yaralandığımı söyledim. Eve döndükten sonra polisler geldi. Şahsın öldüğünü polislerden öğrendim. Eşi ile olan yazışmalarında ölenin aşırı derecede alkollü olduğu görülmektedir. Olayda öldürme kastım yoktur, kendimi savundum."

Müşteki İlayda Tazegül Kırdudu ise olay günü eşinin, bir arkadaşının düğününe gittiğini, düğünden dönüşte kendisini arayarak arkadaşlarıyla birlikte alkol alacağını söylediğini anlattı.

Bu görüşmeden bir süre sonra eşinin tekrar kendisini aradığını belirten Kırdudu, "O sırada biriyle konuştuğunu fark ettim. Karşıdaki şahıs Kaptan'a 'bana çakmak ver' dedi. Kaptan çakmak olmadığını söyledi. Karşıdaki şahıs 'burada ne oturuyorsunuz' dedi. Kaptan cevap olarak 2 bira içip kalkacaklarını söyledi. Sonrasında ses kesildi, düşme sesi gibi bir ses duydum. Konuşmamız kesildi, Kaptan ile bir daha görüşemedim." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, maktul ve eşinin olay tarihindeki mesajlaşma kayıtlarının dökümünün yapılması için İlayda Tazegül Kırdudu ve maktule ait telefonların bilirkişiye verilmesine, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan maktule ait örnekler üzerinde toksikoloji inceleme yapılarak hazırlanacak raporun istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Derince Yenikent Mahallesi'ndeki mesire alanında 22 Temmuz 2023'te Kaptan Kırdudu (26) ölü bulunmuştu. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri cinayet sanığı Murat E'yi gözaltına almıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Murat E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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