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Paris'teki Sacre Coeur Bazilikası'na Filistin bayrağı renkleriyle destek

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Fransa'nın başkenti Paris'in turistik ve dini simgelerinden Sacre Coeur Bazilikası'na çıkan merdivenler, Gazze'ye destek amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyandı. Aynı zamanda İsrail'in saldırılarını kınamak için duvarlara 'Özgür Gazze' yazısı yazıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in hem dini hem de turistik simgelerinden Sacre Coeur Bazilikası'na çıkan merdivenler, Gazze'ye destek amaçlı Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Gazze'ye destek ve bölgede devam eden İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla Paris'in Montmartre Mahallesi'ndeki Sacre Coeur Bazilikası'na ulaşmak için kullanılan yolların duvarlarına "Özgür Gazze" yazısı yazıldı.

Şehrin en yüksek tepelerinden biri olan Butte Montmartre'de bulunan ve her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilen Sacre Coeur Bazilikası'na çıkan merdivenler de Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Fransa'nın güneydeki Marsilya kentinin turistik yerlerinden Cours Julien merdivenleri de Filistin'e destek amacıyla kurulan bir topluluk tarafından 18 Ocak'ta Filistin bayrağı renklerine boyanmıştı.

Söz konusu merdivenlerin rengi, yerel yetkililerin aldığı kararla kısa sürede griye çevrilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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