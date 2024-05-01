Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Özbek yatırımcıları Türkiye'de her zaman bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün Özbekistan'da 1900 civarında Türk şirketi faaliyet yürütüyor. Özbek yatırımcıları biz Türkiye'de her zaman bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mirziyoyev ile başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliklerini ele aldıklarını söyledi.

Yılmaz, iki ülke arasında, 6 Haziran'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin düzenleneceğini belirterek, "O konseye giderken yapılması gereken hazırlıklar, işler konusunu da istişare etme ve Sayın Devlet Başkanı'nın bu çerçevedeki talimatlarını alma imkanımız da oldu. Son derece faydalı, samimi bir toplantı oldu." diye konuştu.

Özbekistan'ın yaptığı reformlarla yatırım ortamını çok önemli bir yere getirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu içerideki yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğu gibi dünyanın her yerinden Özbekistan'a yatırım yapmak isteyenler için de büyük bir ortam oluşturuyor. İnanıyorum ki yarınki toplantılar Özbekistan'daki yatırım fırsatları, hangi alanlarda, sektörlerde ne tür imkanlar olduğu noktasında yatırımcılara yeni ufuklar kazandıracaktır. Özbek makamlarının yaptığı çalışmalar, uygulamayı düşündükleri yeni programlar konusunda özel sektör çok daha bilgilenmiş olacaktır. Bu çalışmalar sonuçta Özbekistan'ın daha hızlı kalkınmasına, gelişmesine daha çok istihdam, daha çok ihracat yapmasına vesile olacaktır. Sayın Şevket Mirziyoyev hep şunun altını çiziyor, 'Katma değeri daha yükseltmeliyiz.' diyor. Hammaddeleri işleyerek bunlara bilimle, teknolojiyle yeni unsurlar katarak katma değeri yükseltmeliyiz. Katma değeri yüksek bir ekonomi oluşumuna bu çalışmaların büyük bir katkısı olacağına inanıyorum."

Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu

Cevdet Yılmaz, yarın düzenlenecek Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda iş dünyasının gözüyle olaylara bakma imkanının doğacağını belirterek, iş dünyasının bakış açısını, beklentilerini, somut tekliflerini almak açısından forumun çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ülkelerini yüksek noktalara taşıyan liderler olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben her geldiğimde bunun etkisini görüyorum. Değişik dönemlerde Özbekistan'ı ziyaret etme imkanı buldum. Çok sayıda ziyaretim oldu. Her geldiğimde bu değişimi, dönüşümü görüyorum. Bu kendiliğinden olmuyor. Burada bir liderlik, cesaret, inisiyatif alma var. Halkı için kısa sürede bazı sorunlar olsa da ülkeyi ileriye taşıyacak reformları yapma iradesi var. Bu çok kıymetli gerçekten. Bu açıdan Şevket Bey'i ve ekibini, hükümetini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah bu reformlarla, bu değişimlerle dışa açılarak, serbest piyasayı kökleştirerek, rekabeti arttırarak insan kaynağına daha çok yatırım yaparak, bu üçüncü rönesansı gerçekleştirecek Özbekistan."

Özbek yatırımcılara davet

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde muazzam bir ilerleme olduğuna işaret eden Yılmaz, dış ticaretin 2023'te 3 milyar doları geçtiğini, 5-10 milyar doların da rahatlıkla yakalanacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında, turizmde çok ciddi bir ilişki bulunduğunu anlatarak, "Yüz binlerce insan artık gidip geliyor. Uçak sayıları haftada 90 uçuş oldu. Dolayısıyla geçmişte hiç kıyaslanmayacak ölçülere geldi." dedi.

Özbekistan'da 1900 civarında Türk şirketinin faaliyet yürüttüğünü aktaran Yılmaz, "Özbek yatırımcıları Türkiye'de her zaman bekliyoruz. İnşaat alanında da Türk şirketleri çok farklı işler yapıyorlar. Ciddi bir hacim oluşturdular. Bütün bunları biz karşılıklı iki ülkenin de kazanacağı şekilde sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde üçüncü ülkelerde de Özbek ve Türk şirketlerin birlikte çalıştığını görürüz." ifadelerini kullandı.