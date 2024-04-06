Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi geleneği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Küre köyündeki 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor.

Yıllardan beri geleneğin sürdürüldüğü türbeye gelenler dua ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

"Şifalı pilav" geleneğinin Küre köyünde yıllardır yaşatıldığını belirten Durgut, bölge sakinlerinin yoğun şekilde türbeye geldiğini söyledi.

Durgut, ziyaretçilerin dua ettiğini belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizin yaşaması ve yaşatılması değerli. İnsanlarımız buraya gelerek birliktelik sağlıyorlar. Dualarda buluşuyorlar ve duaların da kabul olmasına vesile olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz"

Küre Dursun Fakıh Derneği Başkanı İbrahim Göğercin, geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Geçmiş yıllarda gözleme ve pilav dağıtıldığını anlatan Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimizle birlikte sadece bulgur pilavını Kadir Gecesi'nde pişirip dağıtıyoruz. Bugünü bilen, çevre illerden sadece manevi geceyi yaşamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz. 30 kazan pilav ikram ettik." ifadelerini kullandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan da Bilecik ve çevresinin eski Türk yerleşimi olması ve Orta Asya Türk kül­türüne dair anıların yaşatılması noktasında öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Gecesi Bilecik Söğüt Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title