Organize Suç Örgütü Lideri Barış Boyun'un Sağ Kolu Olduğu Belirtilen Kardeşi Zafer Boyun Yakalandı

Cinayet de dahil birçok suçtan kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu olduğu belirtilen kardeşi Zafer Boyun'un dün gece Silivri'de yakalandığı açıklandı. Bu arada, aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle geçen hafta İstanbul'da yakalanan 139 kişiden 93'ü tutuklandı.

Cinayet de dahil birçok suçtan kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu olduğu belirtilen kardeşi Zafer Boyun'un dün gece Silivri'de yakalandığı açıklandı. Bu arada, aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle geçen hafta İstanbul'da yakalanan 139 kişiden 93'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan Barış Boyun ile 14 Nisan'da İstanbul'da yakalanan 139 şüphelinin ardından dün gece de Zafar Boyun, yurt dışına kaçma hazırlanırken Silivri'de yakalandı. Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu ve kardeşi olduğu belirtilen Zafer Boyun'un sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Bu arada, 14 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonda Barış Boyun organize suç örgütünün üyesi olduğu şüphesiyle 131 kişi yakalanmış, ardından 8 kişi daha yakalanmıştı. 139 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından dün İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan 139 şüpheliden 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 93 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.