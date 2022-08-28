Ordu haberleri! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Ordu gündem haberi... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin vefat eden annesi Huriye Kabaktepe (80) Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin vefat eden annesi Huriye Kabaktepe (80) Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Huriye Kabaktepe'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak ilçedeki Orta Cami avlusuna getirildi. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yakınları taziyeleri kabul etti. Huriye Kabaktepe'nin cenazesi öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Kabaktepe ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay İstanbul AK Parti Fatsa Ordu Güncel Haberler

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