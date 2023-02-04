Ömer Fethi Gürer: Şeker Fabrikaları Kamuda Olsaydı Şeker 15 Liranın Üzerine Çıkmazdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de, “Şeker 28 lira olunca Bakan’a önerge verdim. Dedim ki, şekeri 470 liradan aldılar. Şekeri ürettiler, Aralık ayında depoya koydular. Aralık ayında depoya koyduklarında da Türkiye’nin ihtiyacı olan şeker vardı. Yani Türkiye her yıl 2 milyon 700 bin ton şeker tüketir, 2 milyon 500 bin ton 2021 yılında şeker üretildi. Bu şekerin de 400 bin tonu da bir yıl öncesinden devraldılar, 2 milyon 900 bin ton. Şimdi Türkiye’de şeker fazlası varken şekerin fiyatı nasıl artıyor? Niye artıyor? Bunun üzerine bir de şeker ithalat kararı aldılar. 24 yıl sonra 400 bin ton da şeker ithal ettiler. Bakan’ın yanıtı; fabrikalar özelleşirken fabrikalarla yaptığımız anlaşma şeker fiyatına müdahale etmeyeceğimiz taahhüt edilmiş olur. Serbest ekonomi piyasası olduğundan fiyatı fabrikalar kendi belirler. Eğer bunlar kamuda olsaydı bugün şeker 15 liranın üzerine çıkmazdı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de, "Şeker 28 lira olunca Bakan'a önerge verdim. Dedim ki, şekeri 470 liradan aldılar. Şekeri ürettiler, Aralık ayında depoya koydular. Aralık ayında depoya koyduklarında da Türkiye'nin ihtiyacı olan şeker vardı. Yani Türkiye her yıl 2 milyon 700 bin ton şeker tüketir, 2 milyon 500 bin ton 2021 yılında şeker üretildi. Bu şekerin de 400 bin tonu da bir yıl öncesinden devraldılar, 2 milyon 900 bin ton. Şimdi Türkiye'de şeker fazlası varken şekerin fiyatı nasıl artıyor? Niye artıyor? Bunun üzerine bir de şeker ithalat kararı aldılar. 24 yıl sonra 400 bin ton da şeker ithal ettiler. Bakan'ın yanıtı; fabrikalar özelleşirken fabrikalarla yaptığımız anlaşma şeker fiyatına müdahale etmeyeceğimiz taahhüt edilmiş olur. Serbest ekonomi piyasası olduğundan fiyatı fabrikalar kendi belirler. Eğer bunlar kamuda olsaydı bugün şeker 15 liranın üzerine çıkmazdı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde'de üreticilerle bir araya geldi. Gürer burada şunları söyledi:

"Süt ineği kesime gidince hayvan sayısı azaldı, süt üretimi düştü. Geçen yıl başından Aralık ayına kadar süt üretiminde de peynir üretiminde de düşme var. Böyle olunca raftaki ürünün fiyatı arttı, ama hayvan olmadığı için ve süt üretimi de düştüğü için bazı bölgelerde Ulusal Süt Konseyi'nin üstüne fiyatla toplamak zorunda kaldılar. Bugün samanın tonu 3 bin 500 liraya geldi, geçen yıl bin 500 lira olan saman. Fiyatların bu şekilde artması hayvancılığı önemli ölçüde etkiledi. Sıkıntılar katladı. Olması gereken neydi? Yem Ofisi oluşturup yemin düşük fiyatta hayvancılık yapana erişmesiydi. İlacı artmış, veteriner giderleri artmış, ahır giderleri artmış, yem fiyatları artmış, hayvanlar kesime gitmiş, süt açığı oluştu.

Diyorlar ki, sanayide, turizmde Türkiye gelişsin, tarımda ithalata dayalı olsun. Oysa bu coğrafyadaki insan nüfusunu besleyebileceğimiz tek alan tarım. Şimdi AKP neyi savunuyor, serbest piyasa ekonomisini. Serbest piyasa ekonomisi nedir? Bırakınız yapsınlar, bırakınız gezsinler mantığı.

"EĞER BUNLAR KAMUDA OLSAYDI BUGÜN ŞEKER 15 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMAZDI"

Şeker fabrikalarında şeker 5 lira 20 kuruştu. Artık şeker 28 lira oldu. Şeker 28 lira olunca Bakan'a önerge verdim. Dedim ki, şekeri 470 liradan aldılar. Şekeri ürettiler, Aralık ayında depoya koydular. Aralık ayında depoya koyduklarında da Türkiye'nin ihtiyacı olan şeker vardı. Yani Türkiye her yıl 2 milyon 700 bin ton şeker tüketir, 2 milyon 500 bin ton 2021 yılında şeker üretildi. Bu şekerin de 400 bin tonu da bir yıl öncesinden devraldılar, 2 milyon 900 bin ton. Şimdi Türkiye'de şeker fazlası varken şekerin fiyatı nasıl artıyor? Niye artıyor? Bunun üzerine bir de şeker ithalat kararı aldılar. 24 yıl sonra 400 bin ton da şeker ithal ettiler.

Bakan'ın yanıtı; fabrikalar özelleşirken fabrikalarla yaptığımız anlaşma şeker fiyatına müdahale etmeyeceğimiz taahhüt edilmiş olur. Serbest ekonomi piyasası olduğundan fiyatı fabrikalar kendi belirler. Eğer bunlar kamuda olsaydı bugün şeker 15 liranın üzerine çıkmazdı.

Tercih olarak serbest piyasa ekonomisi ile Türkiye yönetilsin diyenler, fiyatların serbest belirlenmesini kabul edecekler. Mesela, Cumhurbaşkanı ne dedi? 'Tarım Kredi Kooperatifleri'nde fiyatları düşüyoruz.' Böyle bir yetkisi var mı, yok. Gübrede fiyat düşürüyor, yemde fiyat düşürüyor, süt yemine zam geldi. Hani düşüyordu fiyat?"