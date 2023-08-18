Ömer Fethi Gürer, Niğdeli Besici ve Çiftçilerin Sorunlarını Dinledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi ve besicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Niğdeli besici, artan maliyetler nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söylerken, şeker pancarı üreticisi çiftçi de “Her yıl bir önceki yılı aratıyor. Çiftçiliği sürdürmek zorlaşıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi ve besicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Niğdeli besici, artan maliyetler nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söylerken, şeker pancarı üreticisi çiftçi de "Her yıl bir önceki yılı aratıyor. Çiftçiliği sürdürmek zorlaşıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de hayvan pazarında besicinin, tarlada da şeker pancarı üreticisinin sorunlarını dinledi. Gürer, yem fiyatları arttığı için hayvan pazarında da hayvan varlığının arttığına, maliyeti karşılamakta zorlanan besicilerin hayvanlarını kesime yolladığına dikkat çekti. Gürer'e sorunlarını anlatan bir besici, hayvanının sattığında yerine hayvan da alamadığını "Sattığını hiçbir zaman şu Türkiye'nin ekonomisinde koyamıyorsun" diye yakındı. Üretici bu sene yem desteği de alamadıklarını aktararak, "Bize destekten çok, üretim ve istihdamı artırmaları lazım" diye konuştu.

Başka bir üretici de hayvan fiyatlarının düşmesine karşın yemin fiyatının arttığını ifade ederek, bir yıl besledikleri hayvanı sattıklarında masrafını kurtarmadığını söyledi. Bir üretici ise "Dışarıdan hayvan gelmesi bu hayvancılığı bitirme gibi bir proje yani" diyerek hayvan ithalatını eleştirdi.

CHP'li Gürer hayvan pazarında kesime gitmemesi gereken hayvanların kesime gittiğini vurgulayarak, "Düveler ve süt inekleri kesime gidiyor. Geri geri gidiyoruz" dedi. Başka bir besici de "Besliyorsun 24 ay, yemin parasını vurduğun zaman, hayvanı geçiyor. Yaptırmıyorlar bize ya, bu şekilde hayvancılığı yapmanın da bir anlamı yok. Maliyetler artıyor. En büyük sıkıntımız yem" dedi.

ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİSİ DE DERTLİ

Gürer, şeker pancarı tarlasında da çiftçinin sorununu dinledi. Gürer, şeker pancarında taban fiyatının açıklanmamasının ekimi zorlaştırdığına dikkat çekti. Geçen yıl 1450 lira olarak açıklanan şeker pancarı taban fiyatının bu yıl 2000-2200 bandında olması gerektiğini söyleyen üretici, "Bu tarlayı ekerken mazot 19 lira idi, henüz hasat yapma aşamasına gelmeden mazot 40 lira oldu, DAP gübre 9 bin 450 lira idi, şu anda 21 bin liraya ulaştı. Bu şartlarda yeniden ekim yapma imkanımız dahi taban fiyata bağlı. Dinamonun saati bile 250 lira oldu, maliyetler arttı, bayağı bir zorluk çekiyoruz. Tarım sorunları çözüm getirilmeli ve taban fiyat çiftçi girdi fiyatlar dikkate alınıp zarar etmeyeceğimiz şekilde açıklanmalı. Her yıl bir önceki yılı aratıyor. Çiftçiliği sürdürmek zorlaşıyor" diye konuştu.

Pancar taban fiyatı geçen yıl 1450 lira iken işçi yevmiyesinin 250 lira olduğunu hatırlatan üretici, bu yıl işçi yevmiyesi 500 liraya çıktığını belirterek, "Biz pancarı fabrikaya teslim ettikten sonra ücreti şubatta elimize geçiyor, teslim tarihi ile şubat aya arasında maliyetler çok artıyor. Ama biz aynı parayı alıyoruz. Taban fiyat artsa bile enflasyona göre bize yansıyan bir artışta olmuyor" dedi.

"ÇİFTÇİ SAYISI AZALDI"

Şeker pancarı üretiminde tohum, ilaçlama, gübre, sulama, çapalama, tarla kirası gibi maliyetlerin sürekli artığına değinen Gürer ise şunları söyledi:

"Bölgede çiftçi sayısı azaldı. Üretim yapan, tohumunu satan, çapayı yapan, nakliyeyi gerçekleştiren, fabrikada işlettikten sonra satış yapan başta olmak üzere pek çok kesimin kazanç elde ettiği şekerpancarının stratejik bir ürün olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak bu ürünün ülkemizde geliştirilmesi gerekiyordu. Ancak ne yazık ki şekeri bile ithal eder duruma geldik. Türkiye şekere muhtaç olmamalıydı. Türkiye 2 milyon 750 bin ton üretimde kendi kendine yeten bir ülke konumunda idi, yanlış planlama ve öngörü eksikliği nedeniyle şu anda şeker ithal eder duruma geldi.

ŞEKER FİYATLARI 3 AYDA YÜZDE 30 ARTTI

Türkşeker, Mayıs'tan bu yana şekere irili faklı 9 kez zam yaptı. Seçimden önce 18, 5 lira olan toz şeker bugün 25 liraya ulaştı. Özel sektör üretiminde fiyatlar daha da değişken. Geçtiğimiz yıl yeterli üretime rağmen şeker karaborsaya da düşürüldü. 18 mayıs da 50 kg seker fiyatı 934.25 TL iken 1212 TL'ye çıktı ve seker artışı durmadı. Yeni fiyat artışı geldi. 3 ayda yüzde 30 artış oluştu. Şekere gelen zam şeker pancarı üretimi yapan üreticiye yansımıyor. Raftaki ürünün fiyata artıyor ama üreticiye fiyat artışının bir katkısı olmadığı için sürekli gelen girdi artışı da çiftçiyi zorluyor.10 özelleşen şeker fabrikası ise kazançlarından taviz vermediği gibi piyasayı yükseltiyor. Bu arada nakliye fiyatlar artıyor. Mazot zammı çiftçi için ciddi maliyet artışı. Fabrikaya götürülürken ödenen nakliye ücreti bile iki kat arttı.

Her konuda olduğu gibi şeker pancarı konusunda da siyasi iktidar yanlış yaptı, fabrikaların çoğunu özelleştirdi, üreticinin sorunlarına kulak tıkandı, üretim alanları daraldı ve bugün Türkiye şeker ithal eder duruma geldi, ithalat ürün fiyatlarının artmasına neden oldu, üretici şeker fiyatının artmasından bir fayda elde edemedi, tüketiciyi pahalıya ürün almak zorunda kaldı. Bu olumsuzluğun önüne geçilebilmesi için yerli üreticinin desteklenmesi, maliyet artışlarının önüne geçilmesi ve ithalat sevdasından vazgeçilmesi gerekiyor."