Ömer Fethi Gürer: "Kuraklık Nedeniyle Buğday Gelişmedi. Bu Mevsimde En Azından Görünür Olması Lazımdı. Buğday Çıkmadı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Hasaköy'de kasım ayında ekilen buğdayın tarlalarının kuraklık nedeniyle gelişmemesi sorununu yerinde inceledi. Gürer, "Buğday ekili tarladayız. Kuraklık nedeniyle buğdaylar gelişemedi. Kasım ayında ekim yapıldı. Bu mevsimde, en azından görünür hale gelmesi lazımdı; tarlanın. Buğday çıkamadı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Hasaköy'de; kuraklığın neden olduğu sorunları yerinde inceledi, üreticilerle bir araya geldi. Gürer'in dinlediği çiftçi Rasim Yücel, şunları söyledi:

Gürer ise "Buğday ekili tarladayız. Kuraklık nedeniyle buğdaylar gelişemedi. Kasım ayında ekim yapıldı. Bu mevsimde, en azından görünür hale gelmesi lazımdı; tarlanın. Buğday çıkamadı" dedi. Çiftçi ise buğdayın bu mevsimde dört parmak uzunluğunda olması gerektiğini dile getirdi, "Yemyeşil görünmesi lazımdı bu arazinin" dedi.

Gürer, "Çiftçi şu an zarar içinde. Doğal olarak desteklenmesi gerekiyor. Kuraklığın ciddi etkisi var. Sulama suyuyla sulanan arazide de buğday beklenenin altında gelişmiş" dedi. Çiftçi ise sulama suyuyla ilgili olarak; "En az 4 saat çalışması gerekiyor. O da 1000 lira para yapıyor" dedi. Gürer, "Çok feci bir durum var. Tohum topraktan çıkmamış. Çıksa da gelişmemiş" dedi.

Gürer, "Bakanlığın buralarda inceleme yapması lazım. İkinci bir ürün için bu alanları değerlendirmek lazım. Çiftçi onu bilemez. Bu arazilerde yeniden buğday ekilme şansı yok. Farklı ürün için destek sağlanmalı" diye konuştu.