Okulun eski eşyalarından oluşturulan müze öğrencilere rehber oluyor

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde, okulun eski malzemelerinden oluşturulan müze ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kuruluyor.

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, okulda daha önce kullanılan ancak artık işlevini kaybederek depoya kaldırılan piyano, videokamera, daktilo, çevirmeli telefon, ses sistemi, fotoğraf makinesi, radyo gibi eşyaları değerlendirmek için müze oluşturmaya karar verdi.

Depodan çıkarılarak bakımları yapılan eşyalar için okulun giriş katında alan oluşturuldu. Yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu müze ile hem ziyaretçiler okulun tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor hem de öğrenciler geçmiş ile günümüzün imkanlarını karşılaştırma fırsatı buluyor.

Meydaneri, AA muhabirine, müzelerin geçmişin izlerini taşıyan mekanlar olduğunu söyledi.

Okullarının geçmişini yeni gelen öğrencilere tanıtmak istediklerini belirten Meydaneri, "Tarihimizi ve geçmişimizi önemsiyoruz, çünkü oralardan güç alarak ilerliyoruz. Geçmişte kullanılan ve müzemizde sergilediğimiz radyolar, daktilolar, fotoğraf makinesi, piyano gibi eşyalar çocuklarımıza manevi anlamda motivasyon sağlarken, aynı zamanda da teknolojinin ne kadar ilerlediğini, şu anki imkanlarının ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Geçmişte bazı şeylerin ne kadar zor şartlarda yapıldığını görmüş oluyorlar." dedi.

Müzenin 2020 yılında oluşturulduğunu anlatan Meydaneri, şunları kaydetti:

"En kötüsü, en az 100 yıllık bu makineler. Öyle olunca biz de bunlardan bir müze yapalım dedik. İki daktilomuz vardı. Bir tane çok büyük, eskiden kullanılan, örtü başa geçirilerek çekilen fotoğraf makinelerinden var. Çok eski olmasa da kameralardan, okulumuzun eski zamanından kalma telefonu, ilk piyanosu da burada. Piyanomuzun kapağını açtık ki öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimiz geldiklerinde piyanonun nasıl ses çıkardığını, mekanizmasının nasıl olduğunu görsünler istedik."

"İmkanlarımızın ne kadar gelişmiş olduğunu anlıyorum"

11'inci sınıf öğrencilerinden Kezban Doğan da müzenin okulun hemen girişinde yer aldığını bu yüzden göz önünde olduğunu dile getirdi.

Müzenin içindeki eşyaların kendilerine büyük katkı sağladığına işaret eden Doğan, "Hem bilgilendirici oluyor hem de o zamandaki tarihi, o duyguları bize yansıttığını düşünüyorum. Onları gördükçe şimdiki imkanlarımızın ne kadar gelişmiş olduğunu, o zamanki insanların ne kadar zor şartlarda olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Azra Karaca da müze ile geçmişten bugüne imkanların ne kadar geliştiğini görme fırsatı bulduklarını kaydetti.