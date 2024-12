Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası törenle kutlandı.

Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu, Of Fen Lisesi ve 28 Şubat İlkokulu'nda organize edilen programlara, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yörede yetiştirilen ürünlerden hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği etkinliklerde, öğrenciler gösteri sundu.

Kaymakam Demirer, programları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Uygun ise yerli üretimin önemini anlatan programlar dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri kutladı.