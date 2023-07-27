Adana'nın Kozan ilçesindeki narenciye üreticileri, aşırı sıcaklar nedeniyle verim kaybı yaşamamak için arklar açarak sulama yapıyor. Üreticiler, ağaçları serinletmek için önce kendilerini suluyor ve ardından sulama kanallarından su aktarıp ağaçları suluyor. Ayrıca, Akdeniz sineği ile mücadele etmek için gübreleme ve ilaçlama yapıyorlar.

Narenciye üreticileri sıcakta hem ağaçları hem de serinlemek için kendilerini suluyor

ADANA Adana'nın Kozan ilçesine tescilli ürün portakal başta olmak üzere narenciye bahçelerinin sıcakta verim kaybı yaşamaması için arklar açılarak sulamalar yoğunlaştırılıyor.

Coğrafi işaret ile lezzeti tecilli Kozan portakalı üretimi olan narenciye bahçelerinde üreticiler aşırı sıcaklar nedeni ile verim kaybı yaşanmaması için yoğun mesai yapıyor. Aşırı sıcakların ağaçları olumsuz etkilendiğini kaydeden üreticiler, sulama kanalından önce kendilerini serinletiyor ardından narenciye bahçelerinde arık oluşturarak ağaçları serinletmeye çalışıyor.

Kozan barajından sulama kanallarına aktarılan su ile aşırı sıcaklarda ağaçların verim kaybı olmaması için yoğun mesai yaptıklarına değinen Üretici Hakan Özkan "Zorlu sıcaklarda Kozan'ımızın tescilli portakalını sulamaya gedik. Sularken kendimizi de serinletiyoruz. İlk olarak kendi emeğimizle arklarımızı yapıyor, otları çekiyor, gübrelerimiz atarak yetiştirme yapıyoruz. Zor şartlarda insanlar sıcaklardan nasıl zorlanıyorsa bizlerde zorlanıyoruz. 50 derece sıcakta hem suluyor hem biz serinliyoruz. Yabani otlardan bahçemizi ilaç ile kurtararak sulamamıza devam ediyoruz" dedi.

"Sıcak bizler gibi ağaçları da rahatsız ediyor"

Akdeniz sineğinin aşırı derecede olduğuna da dikkat çeken Özkan," Bununla ilaçlar ile sürekli mücadele içindeyiz. Ürünlerimizi sineğe karşı kurtarırsak iyi oluyor. 3 kere genel anlamda gübre atıyor, 2 kere yerine göre 3 kere ilaçlama yaparak ağaçlarımızı kurtarıyoruz. Sıcaklar bizleri rahatsız ettiği gibi ağaçlarımızı da rahatsız ediyor. Verim kaybı olmaması için yoğun sulama ile sıcak süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz verimli şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz "ifadelerini kullandı.