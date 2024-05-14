Muş-Varto kara yolunda heyelan sonrası temizlik çalışması yapıldı
Muş-Varto kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle biriken toprak yığını ekiplerce temizlendi. Kentte 2 gündür etkili olan yağışların ardından Muş-Varto kara yolunun Tepe köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Bir süre trafik tek yönlü ulaşımın sağlandığı yolda, Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yolda biriken toprak yığınını temizleyen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhası bıraktı.
Muş-Varto kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle biriken toprak yığını ekiplerce temizlendi.
Kentte 2 gündür etkili olan yağışların ardından Muş-Varto kara yolunun Tepe köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Bir süre trafik tek yönlü ulaşımın sağlandığı yolda, Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Yolda biriken toprak yığınını temizleyen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhası bıraktı.