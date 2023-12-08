Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak silahlar ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muş'ta Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: 5 Tutuklama

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak silahlar ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-7 Aralık'ta "silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele" faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 5 kalaşnikof piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 15 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 13 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 14 tabanca şarjörü, 460 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 623 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 kama ve bir muşta ele geçirildi.

Silahlar ve mühimmata el konuldu, gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.