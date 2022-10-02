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Muğla haber | Muğla Köyceğiz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Muğla haber | Muğla Köyceğiz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Muğla gündem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla Köyceğiz'de saat 13.58’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla Köyceğiz'de saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, bugün saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.6 olduğunu duyurdu.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Köyceğiz Muğla AFAD Güncel Haberler

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