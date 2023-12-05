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MSB, Hakurk bölgesinde 800 Doçka mühimmatı ele geçirdi

5 Aralık 2023 14:41 Son Güncelleme: 14:43 Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 sandık içinde 800 Doçka mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu. PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeye devam ediyor.