MSB, Hakurk bölgesinde 800 Doçka mühimmatı ele geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 sandık içinde 800 Doçka mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu. PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeye devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Mehmetçiğin, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.