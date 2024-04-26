Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için İsrail ile temaslarını sürdürüyor

Mısır basını, Kahire yönetiminin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için İsrail tarafıyla temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.

"Al Qahera News"e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması formülüne ulaşmak için İsrail tarafıyla temaslar devam ediyor." dedi.

Mısır, Katar ve ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması, iki taraf arasında esir ve tutukluların değişimi amacıyla İsrail ile Hamas arasında aylardır dolaylı müzakereler yürütüyor.

Hamas'ın, İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.