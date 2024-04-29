Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Askar ile bir araya geldi.

Kabulde, Orgeneral Gürak da hazır bulundu.