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Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

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İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu en az 95 kişi hayatını kaybetti, kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Olayda Valensiya bölgesi en fazla zararı gören yerlerden olurken, ulusal yas ilan edildi. Bölgeden gelen son görüntüler yaşanan vahameti gözler önüne serdi.

Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden ülkenin doğusunda yer alan Valensiya'daki özerk yönetim hükümetine bağlı çalışan operasyonel kontrol merkezinin yaptığı açıklamaya göre, bölgede 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valensiya'nın ardından selden en büyük zararı gören ikinci bölge Kastilya-La Mancha'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklandı.

5 BİNDEN FAZLA ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yetkililer, felakette 95'e yükselen can kaybı sayısının yanı sıra özellikle Valensiya bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bilgisini de paylaştı. Diğer yandan jandarmadan yapılan açıklamada, bu bölgede halen 1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın halen otoyollarda terkedilmiş şekilde veya sürücüsü başında beklediği belirtildi.

Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

Valensiya özerk yönetim hükümeti de Valensiya kentindeki havaalanını su basmasından dolayı bugünkü uçuşların iptal edildiğini veya uçakların en yakın havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti. Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.

Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

"YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ"

Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı anlatıldı. Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

SON 28 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALDI

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi. Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı. Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi. İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi
Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

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Yorumlar (4)

Adem Sakar:

İspanya gibi bir yerde altyapı sorunu mu var acaba yazık günah o kadar kişi öldü

3
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Cengiz Tüzüner:

Geçmiş olsun yüreği güzel insanlar ??

3
1
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Mustafa Yeşilyurt:

boğaların ahı tutmuş

2
0
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okan:

sanki iklim makinesi ile yapılmış bir fırtına gibi duruyor. bir anda bu kadar yüksek seviyede bir fırtına düşündürücü. yetkililer görmemişmi fırtınanın geldiğini , önlem almamışmı? halkı neden uyarmamış ilginç?

0
1
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