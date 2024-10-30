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Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için olay tahmin

Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için olay tahmin
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Süper Lig'de 10. haftanın ardından şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Yapay zeka platformu Euro Club Index, yüzde 66.9 olasılıkla şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceğini tahmin etti. Tahminlere göre, şampiyon olacak takım toplam 92 puan toplayacak. En yüksek şampiyonluk ihtimali yüzde 66.9 ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 28.1 olarak belirlendi. Beşiktaş ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı.

10. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Euro Club Index, yüzde 66.9 olasılıkla şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın ismini verdi.

92 PUAN TOPLAYACAK

Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi. Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan tablosu ve şampiyonluk ihtimalleri şöyle;

  • 1- Galatasaray - 92 puan - %66.9
  • 2- Fenerbahçe - 88 puan - %28.1
  • 3- Beşiktaş - 78 puan - %5
  • 4- Başakşehir - 59 puan - %0.1
  • 5- Trabzonspor - 56 puan - %0
  • 6- Samsunspor - 55 puan - %0
  • 7- Eyüpspor - 49 puan - %0
  • 8- Sivasspor - 46 puan - %0
  • 9- Antalyaspor - 46 puan - %0
  • 10- Kasımpaşa - 46 puan - %0
  • 11- Göztepe - 45 puan - %0
  • 12- Konyaspor - 45 puan - %0
  • 13- Çaykur Rizespor - 42 puan - %0
  • 14- Gaziantep FK - 41 puan - %0
  • 15- Alanyaspor - 39 puan - %0
  • 16- Kayserispor - 38 puan - %0
  • 17- Bodrum FK - 32 puan - %0
  • 18- Hatayspor - 28 puan - %0
  • 19- Adana Demirspor - 18 puan - %0
Haberler.com / Barış Polat - Spor

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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

2016da Feto Devre Disi Ogün Bügündür Fenevrasyonlu Uyuuuzzz Kuslar Caan Cekisiyo Ayarli Hakemler GS Penalti Vermez Kendilerine Balli Penaltilar Verir O Sekil Ligde Anca Zarrr Zorrr Durabiliyorlar SANLI CiMBOMUM BU CiRKEF iKiZ KUSLARA BiRDE KALLES HAKEMLERiNE iNAAD BESiNCi YILDIZA EMiiiiN ADIMLARLAVYOLA DEWAAAM

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