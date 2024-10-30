Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için olay tahmin
Süper Lig'de 10. haftanın ardından şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Yapay zeka platformu Euro Club Index, yüzde 66.9 olasılıkla şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceğini tahmin etti. Tahminlere göre, şampiyon olacak takım toplam 92 puan toplayacak. En yüksek şampiyonluk ihtimali yüzde 66.9 ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 28.1 olarak belirlendi. Beşiktaş ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı.
10. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Euro Club Index, yüzde 66.9 olasılıkla şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın ismini verdi.
92 PUAN TOPLAYACAK
Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi. Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan tablosu ve şampiyonluk ihtimalleri şöyle;
- 1- Galatasaray - 92 puan - %66.9
- 2- Fenerbahçe - 88 puan - %28.1
- 3- Beşiktaş - 78 puan - %5
- 4- Başakşehir - 59 puan - %0.1
- 5- Trabzonspor - 56 puan - %0
- 6- Samsunspor - 55 puan - %0
- 7- Eyüpspor - 49 puan - %0
- 8- Sivasspor - 46 puan - %0
- 9- Antalyaspor - 46 puan - %0
- 10- Kasımpaşa - 46 puan - %0
- 11- Göztepe - 45 puan - %0
- 12- Konyaspor - 45 puan - %0
- 13- Çaykur Rizespor - 42 puan - %0
- 14- Gaziantep FK - 41 puan - %0
- 15- Alanyaspor - 39 puan - %0
- 16- Kayserispor - 38 puan - %0
- 17- Bodrum FK - 32 puan - %0
- 18- Hatayspor - 28 puan - %0
- 19- Adana Demirspor - 18 puan - %0