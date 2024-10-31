Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanla beklenen müsabakada Bursaspor-Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Bursaspor-Turgutluspor maçı öncesi Bursaspor-Turgutluspor maçı şifresiz mi? Bursaspor-Turgutluspor maçı hakemi kim? Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Bursaspor-Turgutluspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

31-10-2024 BURSASPOR VS TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Turgutluspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Bursaspor-Turgutluspor maçı, 31 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Turgutluspor maçı, saat 20:30 başlayacak.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ve Turgutluspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Bursa'da, Timsah Arena Stadyumu'nda oynanacak.