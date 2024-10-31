Üye Girişi
Haberler

Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Bursaspor-Turgutluspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bursaspor-Turgutluspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanla beklenen müsabakada Bursaspor-Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Bursaspor-Turgutluspor maçı öncesi Bursaspor-Turgutluspor maçı şifresiz mi? Bursaspor-Turgutluspor maçı hakemi kim? Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Bursaspor-Turgutluspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

31-10-2024 BURSASPOR VS TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Turgutluspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Bursaspor-Turgutluspor maçı, 31 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Turgutluspor maçı, saat 20:30 başlayacak.

BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ve Turgutluspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Bursa'da, Timsah Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Bursaspor Futbol Yaşam Spor

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.