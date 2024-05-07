(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atayacak. Adaylardan 20-31 Mayıs tarihlerinde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi için tercihler alınacak. Sözlü sınavların başlayacağı tarih 1 Temmuz olarak duyuruldu.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi, branş bazında kontenjan dağılımları ile taban puanları açıkladı. Atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi için tercihler, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

MİLLİ SPORCULARA 32 KONTENJAN

En fazla kontenjan ayrılan bazı branşlar şöyle:

Sınıf Öğretmenliği 3263, Özel Eğitim Öğretmenliği 2499, Rehberlik 1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce Öğretmenliği 968, Okul Öncesi 903, Türkçe 804, Türk Dili ve Edebiyatı 796, Sosyal Bilgiler 754, Tarih 619, Kimya-Kimya Teknolojibi 468, Müzik 634, Beden Eğitimi 320, Matematik 317, Fen Bilimleri 305, Almanca 288, Coğrafya 285, Fizik 283, Arapça 262, Bilişim Teknolojileri 253, Görsel Sanatlar 249, Felsefe 232, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 217, Motorlu Araçlar Teknolojisi 215, Yiyecek İçecek Hizmetleri 214, İlköğretim Matematik 174."

Beden Eğitimi Öğretmenliği için ayrılan 320 kontenjanın 32'si daha sonra yapılacak milli sporcuların atama işlemi için kullanılacak.

1'ER KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Denizcilik Gemi Elektroniği, Denizcilik Gemi Makinaları, Farsça, Geleneksel Türk Sanatları, Gemi Yapımı-Gemi İnşa, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Makine Teknolojisi-Makine ve Tasarım Teknolojisi-Makine Ressamlığı, Raylı Sistemler Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Sanat Tasarım ve Plastik Sanatlar branşları için 1'er kontenjan ayrıldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı kontenjan listesinde, tüm branşlar için taban puan 50 olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında yüzde 50 oranında KPSS'nin, yüzde 50 ise mülakatın esas alınacağını açıklamıştı.