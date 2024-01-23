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MHP, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne destek verecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili olarak MHP üyelerinin destek vereceğini açıkladı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili "Komisyonda görüşmeler sırasında MHP üyesi arkadaşlarımız, İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Komisyonda görüşmeler sırasında MHP üyesi arkadaşlarımız, İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır"

Kaynak: ANKA / Güncel

Devlet Bahçeli İsveç MHP Politika Güncel Haberler

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