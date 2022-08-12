Son Dakika | Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı Son dakika gündem haberi... Mersin'de, silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Mersin'de, silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentteki silahlı saldırıların şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda D.Y, R.Ş. ve K.K'yi gözaltına aldı. Adreslerde, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve R.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Sezgin Pancar Asayiş Şube Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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