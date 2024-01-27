Mersin'de Narenciye Paketleme Fabrikasında Yangın Çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.