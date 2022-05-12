Mersin'de jandarmadan kan bağışına destek

MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 130 ünite kan toplandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kan bağışının önemi konusunda farkındalık yaratmak ve Türk Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Jandarma personellerinin katıldığı etkinlikte 130 ünite kan toplandı.