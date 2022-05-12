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Mersin'de jandarmadan kan bağışına destek

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de jandarmadan kan bağışına destek

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 130 ünite kan toplandı.

MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 130 ünite kan toplandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kan bağışının önemi konusunda farkındalık yaratmak ve Türk Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Jandarma personellerinin katıldığı etkinlikte 130 ünite kan toplandı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Kan Bağışı, Jandarma, Kızılay, Mersin, Güncel, Haberler

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