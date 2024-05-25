Mersin'de 84 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 84 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 84 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 84 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.