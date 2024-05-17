Mercek-19 Operasyonlarında Bin 877 Silah Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde son beş günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik düzenlenen "Mercek-19" operasyonlarında bin 877 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 89 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son beş günde 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-19" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek ve 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 877 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, şu bilgileri aktardı:

"Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop'ta düzenlenen 'Mercek-19' operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 877 silah ele geçirildi."