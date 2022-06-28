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Mengen'de selde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü

Demirören Haber Ajansı - Yurdaer Öztürk - Güncel
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Mengen'de selde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü

BOLU'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması nedeniyle 2 köprü yıkıldı, Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü.

BOLU'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması nedeniyle 2 köprü yıkıldı, Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü.

Bolu'da iki gündür etkili olan sağanak dün gece saatlerinde şiddetini artırdı. Mengen ilçesinde derelerin taşması nedeniyle Yörükler ve Kadısusuz köprüleri yıkıldı. Mengen ile Pazarköy arasındaki yol  çöktü. Yolun tahrip olması nedeniyle bölgede yaşayanların ilçe merkeziyle ulaşımı kesildi. Ulaşımın sağlanamadığı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Taşkınlar nedeniyle Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Yurdaer Öztürk - Güncel

Pazarköy Mengen Bolu Güncel Haberler

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