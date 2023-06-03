Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde Sıcak Asfalt Çalışması Yapılıyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yanından başlayarak Çavuşoğlu Oto Galericiler Sitesi'ne kadar uzanan servis yolu belediye ekipleri tarafından sıcak asfalt yapılacak.

Geçtiğimiz yıl mahallelerdeki ana arterleri sıcak asfalt konforu ile buluşturan ve Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarına imza atan Nevşehir Belediyesi, 2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yanında bulunan ve Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yanından başlayarak Çavuşoğlu Oto Galericiler Sitesi'ne kadar uzanan servis yolunda altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince altyapısı yenilenen ve daha önce parke taşla kaplı olan yol da önümüzdeki günlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi yapılacak. - NEVŞEHİR