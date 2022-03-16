Marmaris'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazaları azaltmak ve kask takma alışkanlığını kazandırmak amacıyla denetim gerçekleştirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazaları azaltmak ve kask takma alışkanlığını kazandırmak amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı 5 kavşakta motosiklet kullananlara yönelik denetim yaptı. 8 ekiple 35 trafik polisinin katıldığı denetimlerde 174 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.
Kask takmayan 136 motosiklet sürücüsüne 26 bin 656 lira ceza uygulandı. Denetim noktasına kask getirmeyen sürücülerin motosikletleriyle gitmelerine izin verilmedi.
Uygulama esnasında kask haricinde trafik kurallarını ihlal eden 167 motosiklet sürücüsüne 72 bin 249 lira ceza kesildi.
Ayrıca motosiklet sürücülerine güvenli sürüş için kask takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.