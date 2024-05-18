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Marmaris Açıklarında Yunanistan Tarafından İtildikleri Türk Kara Sularında Kurtarılan 35 Göçmen

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bottaki göçmenleri karaya çıkardı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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