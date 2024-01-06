Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Buğday, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oy verdi.
Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Buğday, makamında Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" adlı fotoğraflarını seçen Buğday, "Spor" kategorisinde de Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy verdi.
Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını seçen Buğday, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğrafını oyladı.
Cebrail Buğday, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, muhabirleri tebrik etti.