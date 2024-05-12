Mardin'de prematüre bebek 139 gün süren tedavinin ardından annesine kavuştu

Mardin'de 24 haftalıkken prematüre olarak 700 gram ağırlığında doğan Yakup Arjen Doğan, 139 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından 3 kilo 500 gram ağırlığa ulaşarak annesine kavuştu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Perihan Doğan, dördüncü hamileliğinin 24. haftasında sancılarının başlaması üzerine eşi Mehmet Doğan tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede "yaşam sınırı" kabul edilen 24'üncü haftada 700 gram ağırlığında doğan bebeğe Yakup Arjen adı verildi.

Erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlanan prematüre bebeğe, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları tedavi uyguladı.

Tedavi öncesi 630 grama düşen ve zorlu sürecin ardından organlarının gelişmesiyle ağırlığı 3 kilo 500 grama ulaşan Yakup Arjen, yaşam mücadelesini kazandı.

Bebek, 10 Mayıs'ta evde takipleri yapılmak üzere hastaneden taburcu edildi. Yakup Arjen, annesine Anneler Günü hediyesi oldu.

"Sabrettik, sonu güzel oldu"

Anne Perihan Doğan, AA muhabirine, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güven ve dualarıyla bebeğinin tedavi boyunca hayata tutunacağına inandığını söyledi.

Anneler Günü'nde sağlıklı bebeklerini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Doğan, "Çok şükür. Evde 3 oğlum var, kardeşleri 4 gözle bekliyor onu. Çok güzel bir duygu. Anneler Günü'nde verilen en güzel hediye. Rabbime şükürler olsun. Sabrın sonu selamettir. Sabrettik, sonu güzel oldu. Çok rahatsızlık geçirdi. Küçük elleriyle yaşama tutundu. 700 gramdan buralara geldi." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Doğan da oğlunun 700 gram doğunca çok üzüldüklerini, evladının çok sıkıntılar çektiğini kaydetti.

Bebeklerinin tedavi sırasında kalbinin durduğunu, doktorlarının müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğünü anlatan Doğan, "Şu an çok mutluyuz. 139 gündür bu anı bekliyorduk. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Hala da ilgileniyorlar. İletişimimiz kopmayacak." diye konuştu.

"Annesine, bebeğini Anneler Günü hediyesi olarak verdik"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Mehtap Durukan Tosun da çok erken bir doğum olduğu için doğum odasında bebeği canlandırma ihtiyacı duyduklarını ifade etti.

Ardından solunum cihazına bağlanan bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine getirildiğini anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde prematüre olmanın bütün zorlukları ile savaştı. Yaklaşık 21 gün çok ciddi solunum destek ihtiyacı oldu. 81 gün makineyle oksijen destek tedavisi aldı. Prematüre olmanın getirdiği sorunlarla karşılaştı. Bütün sorunları başarıyla atlattı. Çünkü Yakup Arjen gerçekten iyi ve büyük bir savaşçı. Taburcu edildi. Bebek şu anda çok minimal bir oksijen tedavisiyle taburcu edildi. Takipleri hastanemizde devam edecek. Onu annesine teslim ettik. Annesine, bebeğini Anneler Günü hediyesi olarak verdik. Sağlık ve mutluluklar diliyoruz."

Bebeğe bütün sağlık ekibiyle bir anne şefkatiyle yaklaştıklarını, annesine sağlıklı şekilde verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Tosun, taburcu ettikleri bebeğin takibini de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.