Üye Girişi
Haberler

Mardin'de prematüre bebek 139 gün süren tedavinin ardından annesine kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 24 haftalıkken prematüre olarak doğan Yakup Arjen Doğan, 139 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından annesine kavuştu. Bebek, 3 kilo 500 gram ağırlığa ulaşarak taburcu edildi.

Mardin'de 24 haftalıkken prematüre olarak 700 gram ağırlığında doğan Yakup Arjen Doğan, 139 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından 3 kilo 500 gram ağırlığa ulaşarak annesine kavuştu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Perihan Doğan, dördüncü hamileliğinin 24. haftasında sancılarının başlaması üzerine eşi Mehmet Doğan tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede "yaşam sınırı" kabul edilen 24'üncü haftada 700 gram ağırlığında doğan bebeğe Yakup Arjen adı verildi.

Erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlanan prematüre bebeğe, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları tedavi uyguladı.

Tedavi öncesi 630 grama düşen ve zorlu sürecin ardından organlarının gelişmesiyle ağırlığı 3 kilo 500 grama ulaşan Yakup Arjen, yaşam mücadelesini kazandı.

Bebek, 10 Mayıs'ta evde takipleri yapılmak üzere hastaneden taburcu edildi. Yakup Arjen, annesine Anneler Günü hediyesi oldu.

"Sabrettik, sonu güzel oldu"

Anne Perihan Doğan, AA muhabirine, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güven ve dualarıyla bebeğinin tedavi boyunca hayata tutunacağına inandığını söyledi.

Anneler Günü'nde sağlıklı bebeklerini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Doğan, "Çok şükür. Evde 3 oğlum var, kardeşleri 4 gözle bekliyor onu. Çok güzel bir duygu. Anneler Günü'nde verilen en güzel hediye. Rabbime şükürler olsun. Sabrın sonu selamettir. Sabrettik, sonu güzel oldu. Çok rahatsızlık geçirdi. Küçük elleriyle yaşama tutundu. 700 gramdan buralara geldi." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Doğan da oğlunun 700 gram doğunca çok üzüldüklerini, evladının çok sıkıntılar çektiğini kaydetti.

Bebeklerinin tedavi sırasında kalbinin durduğunu, doktorlarının müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğünü anlatan Doğan, "Şu an çok mutluyuz. 139 gündür bu anı bekliyorduk. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Hala da ilgileniyorlar. İletişimimiz kopmayacak." diye konuştu.

"Annesine, bebeğini Anneler Günü hediyesi olarak verdik"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Mehtap Durukan Tosun da çok erken bir doğum olduğu için doğum odasında bebeği canlandırma ihtiyacı duyduklarını ifade etti.

Ardından solunum cihazına bağlanan bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine getirildiğini anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde prematüre olmanın bütün zorlukları ile savaştı. Yaklaşık 21 gün çok ciddi solunum destek ihtiyacı oldu. 81 gün makineyle oksijen destek tedavisi aldı. Prematüre olmanın getirdiği sorunlarla karşılaştı. Bütün sorunları başarıyla atlattı. Çünkü Yakup Arjen gerçekten iyi ve büyük bir savaşçı. Taburcu edildi. Bebek şu anda çok minimal bir oksijen tedavisiyle taburcu edildi. Takipleri hastanemizde devam edecek. Onu annesine teslim ettik. Annesine, bebeğini Anneler Günü hediyesi olarak verdik. Sağlık ve mutluluklar diliyoruz."

Bebeğe bütün sağlık ekibiyle bir anne şefkatiyle yaklaştıklarını, annesine sağlıklı şekilde verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Tosun, taburcu ettikleri bebeğin takibini de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Bebek Sağlık Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title