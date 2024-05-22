Üye Girişi
Haberler

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Sultanköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı ve ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultanköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultanköy Artuklu Mardin Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title