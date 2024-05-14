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Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Y.A. (45) ve A.A. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.A. (45) ve A.A. (43) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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