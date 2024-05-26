Mardin'de buğday yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABR 286 plakalı tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
???????Kazada tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.