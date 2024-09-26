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Mardin'de Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Mardin'de Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi
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Mardin'de her yıl düzenlenen 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında basketbol, futbol, halat çekme ve ok atma gibi çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda geniş katılımla başladı.

MARDİN'de 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, oyun alanlarında basketbol, futbol, halat çekme ve ok atma gibi oyunlar oynandı.

Her yıl 23-30 Eylül arasında düzenlenen 'Avrupa Spor Haftası' için, Mardin'in Artuklu ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu koordinasyonuyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni, tarihi 1'inci Cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan alanda basketbol, futbol, trambolin, halat çekme ve ok atma gibi branşlarda karşılaşmalar oynandı. Açılışa Vali Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, vali yardımcıları, kaymakamlar ve öğrenciler katıldı.

'HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER EDİYORUZ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra burada konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Ülkemizde her alanda olduğu gibi sportif tesis ve başarı anlamında da büyük gelişmeler yaşanıyor. Mardin'imiz de bu gelişmelerden nasibini alıyor. Bizler, Mardin'imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 2002 yılında 172 olan lisanslı sporcumuz 2024 yılında 90 bin 466'ya yükselmiş. Yine 2002 yılında ilimizde 6 olan tesis sayısı ile 2024 yılında 82 sayısına ulaştı. 2 olan milli sporcu sayısı 42'ye, 13 olan antrenör sayısı ise 207 olmuştur. Devletimiz ve bizler, siz gençler için çalışıyor. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, eğitimini en iyi şekilde alması ve spor aktivitelerini en iyi şekilde alması için her türlü imkanı seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Akkoyun ve il protokolü, çeşitli spor branşlarına ait istasyonları ziyaret ederek gençlerin sportif etkinliklerine eşlik etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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